Calciomercato – La Juventus posa gli occhi su un giocatore del Milan

Durante un'intervista a Dazn nel pre-partita di Udinese-Juventus , Cristiano Giuntoli ha toccato vari temi riguardanti la situazione attuale della squadra e le strategie per il calciomercato invernale. La partita, valida per l'undicesima giornata della Serie A 2024/25, si giocherà al Bluenergy Stadium , ma l'attenzione del direttore sportivo si sposta anche verso possibili rinforzi.

Uno dei punti chiave discussi da Giuntoli è stato l'infortunio di Bremer, che ha avuto un impatto significativo sulla solidità difensiva della Juventus. "Sicuramente l’infortunio di Bremer è stato pesante," ha dichiarato. Tuttavia, ha anche rassicurato i tifosi, affermando che "abbiamo soluzioni valide". La gestione delle risorse, in un momento in cui diversi giocatori sono ai box, ha complicato le prestazioni della squadra in alcune partite.