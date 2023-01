Calciomercato Milan – Interesse della Juventus per Dalot

Il Milan si prepara alla sessione invernale di calciomercato . Tra nomi nuovi e vecchie fiamme, Paolo Maldini e Frederic Massara stanno sondando vari obiettivi alla ricerca dei giusti nomi da portare a Milano. Sono molti i reparti che andebbero rinforzati. Per la prossima stagione anche il terzino destro potrebbe diventare una necessità, per questo si è parlato spesso di un possibile ritorno di Dalot al Milan .

Calciomercato Milan, la Juventus punta Dalot?

La Juventus continua il casting per il terzino destro. I preferiti, riporta Tuttosport, sarebbero Ivan Fresneda del Valladolid e Diogo Dalot del Manchester United ed ex-giocatore del Milan. Entrambi però sarebbero operazioni per giugno, a meno di una cessione di Weston McKennie. Il terzino ex rossonero non ha ancora rinnovato con il Manchester United e potrebbe tornare in Italia dopo l'esperienza al Milan.