Cesare Casadei ha da poco cambiato agente. Il giocatore vuole andare via dal Chelsea. Si riaprono le porte per Milan e Juventus?

Secondo Calciomercato.com, Cesare Casadei ha cambiato agente. Il centrocampista del Chelsea è passato all'agenzia Epic Sport, quella dove lavora Francesco Facchinetti per intenderci. Il classe 2003 ha voglia di tornare in Serie A, Milan e Juventus su di lui. Il giocatore non sta trovando tanto spazio nella folta rosa del Chelsea e sembra voler cambiare aria. Casadei nella stagione 2023/24 era in prestito al Leicester in Championship dove ha dimostrato le sue qualità: 25 partite, 3 gol e 2 assist.