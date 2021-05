Calciomercato Milan – Juventus, Allegri chiama Calhanoglu | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Massimiliano Allegri avrebbe contattato Hakan Calhanoglu per accettare la Juventus

Calhanoglu si avvicina alla Juventus. Il turco, secondo quanto viene riferito da TMW Radio, avrebbe ricevuto la chiamata di Massimiliano Allegri, nuovo tecnico bianconero. L'obiettivo è ovviamente quello di convincere Calhanoglu a firmare per la Juventus. L'accordo con il Milan è lontano e quindi il tecnico starebbe sfruttando l'occasione per portare a Torino il fantasista, che sarebbe l'elemento chiave nel suo 4-2-3-1. Insomma, i bianconeri sono pronti ad accelerare qualora Calhanoglu decidesse di non prolungare il suo contratto con il Milan. Intervista esclusiva con Oscar Damiani che ci parla di Maignan e dei possibili colpi di calciomercato.