Calciomercato Milan – Jutglà al Club Brugge libera De Ketelaere? | News

Il Club Brugge sta per ultimare l'acquisto di Ferran Jutglà dal Barcellona: il suo arrivo libererebbe Charles De Ketelaere?

Possibile piccolo effetto domino in vista. Secondo quanto riferisce 'Sport', il Club Brugge starebbe per ultimare l'acquisto di Ferran Jutglà dal Barcellona B. Dopo aver segnato 19 gol in 32 partite nel campionato di terza divisione, il classe 1999 ha anche segnato due gol con la prima squadra.