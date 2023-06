Calciomercato Milan – Junior Messias ai saluti in estate?

Junior Messias potrebbe lasciare il Milan già in questa finestra di calciomercato estivo. Sul calciatore in pole il Torino

Calciomercato Milan - Messias fuori dai piani

Dopo 2 stagioni in rossonero e con il contratto in scadenza a giugno 2024, Messias potrebbe svuotare l'armadietto di Milanello già in questa sessione di calciomercato - qualora arrivasse un'offerta congrua - oppure salutare a zero il prossimo anno. Il club granata avrebbe fatto un primo sondaggio per monitorare la situazione dell'esterno brasiliano, sebbene sia ancora presto per parlare di una vera e propria trattativa. Comincia dunque a prendere forma il nuovo Milan di Moncada e Furlani, impegnati sin da subito anche sul fronte uscite. Milan sull'astro nascente del calcio europeo >>>