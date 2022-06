Calciomercato Milan – Messias, riscatto con sconto: atteso l’annuncio

Junior Messias è stato riscattato dal Milan in questo calciomercato estivo. Il Crotone ha concesso uno sconto al club rossonero. Il punto

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Junior Messias, riscattato dal Milan in questa sessione estiva di calciomercato dal Crotone, suo precedente club. Mancano ancora ufficialità ed annuncio, ma si tratta di un'operazione definita in ogni dettaglio. I rossoneri, dunque, prelevano Messias a titolo definitivo per 4,5 milioni di euro complessivi dei costi dello scorso anno.

Calciomercato Milan, Messias resta. Ma il Monza ...

Per il momento, ha evidenziato il quotidiano torinese, Messias rimarrà alla corte di Stefano Pioli, sebbene non gli manchino di certo gli estimatori in Serie A. Su tutti, Giovanni Stroppa, che ha avuto modo di allenarlo già in Calabria e che nella prossima stagione guiderà il Monza nella sua prima, storica esperienza nella massima serie.

Messias, dunque, rimane al Milan in questo calciomercato estivo e cercherà di migliorare il rendimento offerto nella sua prima annata in rossonero, culminata comunque con la vittoria dello Scudetto. L'attaccante esterno brasiliano, classe 1991, ha disputato 32 partite tra campionato (26), Coppa Italia (4) e Champions League (2), segnando 6 gol e fornendo 3 assist in totale.