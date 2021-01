Calciomercato Milan – Junior Firpo, salta la trattativa con il Barcellona

Ultime Notizie Calciomercato Milan: salta Junior Firpo

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Salta definitivamente la trattativa tra Milan e Barcellona per Junior Firpo. Secondo quanto viene riportato da gianlucadimarzio.com, non ci sono le condizioni per il trasferimento del terzino.

L'affare, infatti, è bloccato per diversi motivi. Il Barcellona non ha intenzione di cedere Junior Firpo, considerando che in questo momento non ha un sostituito, e in più il giocatore non sembra avere intenzione di spostarsi. Insomma, Junior Firpo dovrebbe restare in Spagna almeno fino al termine della stagione.