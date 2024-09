Calciomercato Milan – La decisione sul futuro di Jovic. Saluti o rilancio?

Il Milan ha perso la pazienza con Luka Jovic . L'attaccante serbo, arrivato al club con la speranza di risollevare la propria carriera dopo il periodo fallito al Real Madrid , non è stato all'altezza delle aspettative a San Siro. Sebbene ci si fidasse della sua capacità di segnare per rafforzare la linea offensiva della squadra, le sue prestazioni finora sono state lontane da quanto previsto .

La decisione sul futuro

Secondo diverse indiscrezioni, la dirigenza del Milan avrebbe già preso la decisione di cercare una via d'uscita per Jovic nel prossimo mercato invernale di gennaio. Il giocatore non è riuscito ad affermarsi come un tassello fondamentale nei piani della squadra rossonera. Visto anche il suo scarso rendimento e la mancanza di continuità, il club ritiene che la sua partenza sarebbe la più opportuna per entrambe le parti.