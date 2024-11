CALCIOMERCATO MILAN

Luka Jovic, attaccante del Milan, non sembra rientrare nel progetto tecnico del Diavolo di Paulo Fonseca. In questa stagione, infatti, disponibile soltanto per il campionato visto il mancato inserimento nella lista UEFA per la Champions League, il serbo classe 1997 ha giocato appena 78' in 3 partite: 60' alla prima contro il Torino, ad agosto, poi 4' a Parma nello stesso mese e 14' contro il Lecce ad ottobre.