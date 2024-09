CALCIOMERCATO MILAN

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Luka Jovic, attaccante rimasto al Milan dopo la chiusura del calciomercato estivo in Italia, ma il cui futuro a breve termine è tutt'altro che delineato. Non ha preso parte a Lazio-Milan ufficialmente per un problema fisico (Paulo Fonseca ha parlato di lombalgia, altri di problemi al collo), ma anche e soprattutto per questioni legate al mercato. Fosse arrivata, infatti, un'offerta 'last minute' sarebbe andato via.