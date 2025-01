Calciomercato Milan, dalla Spagna: offerto Jovic al Siviglia, ma …

Negli ultimi giorni, il Milan avrebbe ricevuto offerte, poi rifiutate dal giocatore, da parte di squadre della Russia e della Turchia. Fali Ramadani, agente del serbo, avrebbe parlato col Monaco per un approdo del suo assistito in Ligue 1. Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, Jovic sarebbe stato offerto al Siviglia, che non sembra interessato. Tra i motivi del mancato interesse del club andaluso, ci sono la condizione fisica del serbo, il suo rendimento e lo stipendio. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la Juventus non molla Tomori: Giuntoli ci prova così >>>