Calciomercato Milan – Jovic resta il nome più caldo per l’attacco

MERCATO MILAN – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il nome più caldo per l’attacco in entrata rimane quello di Luka Jovic, assistito da Fali Ramadani, procuratore anche di Ante Rebic. L’attaccante serbo è uno degli esuberi più costosi del club spagnolo, ma l’idea potrebbe essere quella di prenderlo in prestito biennale con obbligo di riscatto ad una cifra accessibile (30 milioni?), quando l’ex Eintracht Francoforte peserà molto meno sul bilancio del club di Florentino Perez.

L’ULTIMA IDEA, INVECE, PORTA IN RUSSIA: ECCO DI CHI SI TRATTA>>>

