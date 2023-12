Calciomercato Milan – Attaccante più lontano: con uno Jovic così …

Il Milan prenderà o no un attaccante nel calciomercato invernale? Luka Jovic ha ingranato, Noah Okafor è tornato: non è più così sicuro

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato del calciomercato invernale del Milan. Ricordando come - nel prossimo mese di gennaio 2024 - il Diavolo dovrà necessariamente acquistare almeno un difensore centrale: il nome più 'caldo' al momento è quello di Clément Lenglet (Barcellona, in prestito all'Aston Villa).