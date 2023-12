Calciomercato Milan – Difensore, c’è Lenglet per fare strada in Europa

Calciomercato Milan: piace Lenglet per la difesa — Lenglet, infatti, ha disputato 5 gare su 6, per intero (450' su 450') in Conference League, ma non ha mai messo piede in campo in Premier League. Una situazione che ha reso scontento il giocatore, il quale potrebbe prendere, dunque, in seria considerazione l'idea di cambiare aria a gennaio.

Affinché, però, Lenglet giunga al Milan nel calciomercato di gennaio ci sarebbero dei passaggi obbligatori da fare. Barça e Aston Villa dovrebbero risolvere il loro contratto di prestito, facendo tornare - dal punto di vista tecnico - Lenglet in blaugrana. Gli inglesi, al contempo, dovrebbero anche reperire un sostituto sul mercato.

Prende tanto di stipendio: l'idea del Milan — L'aspetto, però, che più riguarda il Milan è quello dell'ingaggio. Lenglet, infatti, guadagna 6 milioni di euro netti a stagione. Nell'attuale accordo tra catalani e inglesi, lo stipendio è pagato al 75% dal club britannico. Il Milan, invece, chiederebbe un contributo importante al club catalano.

È un’operazione difficile, non impossibile. Per 'Tuttosport', ad ogni modo, ci sarà la necessità di lavorare sui numeri per un profilo che piace e che, cosa non da poco ai fini dello sviluppo del gioco rossonero, è mancino. LEGGI ANCHE: Milan, Pioli via a giugno: i tre possibili sostituti e i loro sponsor >>>

