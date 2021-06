Calciomercato Milan – Jovic nel mirino della Juventus: altro “scippo”?

Gli occhi della Juventus su Luka Jovic, attaccante del Real Madrid. Ennesimo "scippo" subìto dal Milan in questa sessione di calciomercato?

Nel frattempo un'altra squadra italiana si è fatta sotto per Jovic. Si tratta della Juventus , che, come riporta 'Calciomercatonews.com', vorrebbe una quarta punta da aggiungere a Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ed Álvaro Morata. In caso di permanenza del portoghese, infatti, i bianconeri sarebbero quasi coperti nel reparto offensivo. Ma un ultimo tassello potrebbe far comodo a Massimiliano Allegri e il nome di Jovic è un affare 'low cost' possibile.

Anche la Juventus tratterebbe un prestito con diritto di riscatto, visto che i 40 milioni di euro chiesti dalle 'Merengues' per il cartellino, sono inarrivabili per i club italiani. Come detto, il Milan ha Giroud come priorità, ma nel caso in cui il francese non arrivasse i rossoneri rischiano una nuova "beffa". Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: le ultime su Jovic, Sabitzer e non solo