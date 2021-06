Calciomercato Milan – Giroud, tempi lunghi: Jovic alternativa concreta

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Luka Jovic finirà in rossonero nel caso in cui Olivier Giroud non si liberasse gratis dal Chelsea

Daniele Triolo

Luka Jovic al Milan in questa sessione di calciomercato dopo che, per tanto tempo, non si è parlato altro che di Olivier Giroud? Possibile. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Il Diavolo, come noto, ha raggiunto un'intesa con Giroud per un contratto biennale con opzione sulla terza stagione. Il Milan, però, metterà tutto nero su bianco con il centravanti francese unicamente nel caso in cui si liberasse gratis dal Chelsea.

I 'Blues', come noto, hanno rinnovato in maniera unilaterale il contratto di Giroud, che era in scadenza, fino al 30 giugno 2022. Con la promessa, però, di lasciar andare l'ex Arsenal e Montpellier a parametro zero in presenza di un'offerta di un club fuori dai confini inglesi. Giroud, dunque, se vorrà davvero andare al Milan dovrà forzare la mano con la società di Roman Abramovic e far rispettare quell'accordo verbale.

Per la 'rosea', però, i tempi si stanno allungando e dunque Jovic diventa una concreta alternativa di calciomercato per il Milan. Il Milan ingaggerebbe Giroud soltanto se svincolato e prenderebbe Jovic soltanto se il Real Madrid, club proprietario del suo cartellino, aprisse (come sembra) alla cessione in prestito con eventuale diritto di riscatto. Dopo l'exploit nelle fila dell'Eintracht Francoforte, con 36 gol in 75 gare tra il 2017 e il 2019, Jovic necessita di rilanciarsi.

Male nei suoi 18 mesi a Madrid (2 gol in 32 partite) e male anche nel suo ritorno in Bundesliga, in prestito all'Eintracht negli ultimi sei mesi (4 gol in 18 gare). Un attaccante pagato, due anni fa, ben 60 milioni di euro più bonus, però, non può essere svanito così nell'ombra. Al Milan, il serbo Jovic potrebbe dunque avere la possibilità di riaffermarsi giocando con o al posto di Zlatan Ibrahimovic.

In passato, ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport', Jovic è finito in copertina per il carattere ribelle e per qualche intemperanza. Ibra non le tollererebbe e lo rimetterebbe sulla giusta strada. Intanto emergono novità importanti sul rinnovo di Kessié >>>