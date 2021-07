Calciomercato Milan – Jovic, il ‘piano B’ per l’attacco del Diavolo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Luka Jovic, centravanti del Real Madrid, è stato già accostato ai rossoneri in passato

Il Milan, in questo calciomercato estivo, potrebbe virare su Luka Jovic qualora saltasse l'arrivo in rossonero di Olivier Giroud. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina. Il Diavolo, infatti, non può rischiare di restare senza attaccanti e deve cautelarsi nel caso in cui il francese non riuscisse a liberarsi a parametro zero dal Chelsea.