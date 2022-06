Calciomercato Milan – Sfuma Jovic? Il serbo piace al Getafe | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, il Getafe avrebbe puntato gli occhi su Luka Jovic del Real Madrid

Il futuro di Luka Jovic potrebbe essere ancora in Spagna. Secondo il quotidiano sportivo spagnolo 'AS', l'attaccante in forza al Real Madrid sarebbe finito sul taccuino del Getafe. Nonostante il serbo piaccia da diverso tempo al Milan, potrebbe non vestire la maglia rossonera e spostarsi un po' più a sud di Madrid.