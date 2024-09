Calciomercato Milan – Jovic via a gennaio? “Avviati i colloqui con …”

Calciomercato Milan - Jovic addio a gennaio: una big spagnola si è già mossa per averlo

Dalla Spagna, intanto, parlano di un suo possibile addio nel corso del calciomercato di gennaio. Come riportato da 'El Gol Digital', infatti, la dirigenza del Villarreal avrebbe già avviato i contatti con il Milan per avere Luka Jovic tra qualche mese. Il club rossonero sarebbe ben disposto a lasciarlo partire, proprio per quanto accaduto negli ultimi mesi, anche se ancora non sarebbe chiara la formula. Nonostante la presenza di altri candidati, inoltre, il serbo sarebbe il preferito.