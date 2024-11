Nel corso della prossima sessione di calciomercato di gennaio il Milan potrebbe lasciar partire Luka Jovic. Come noto, infatti, il serbo non ha mai trovato davvero spazio in questo inizio di stagione con Paulo Fonseca. Tanto hanno pesato i problemi fisici dell'attaccante rossonero, che di fatto ha saltato anche alcuni impegni con la Nazionale. Quando è stato sano, però, è sempre stato messo in fondo alle gerarchie e il tecnico lusitano spesso gli ha preferito tutti gli altri attaccanti in rosa. Il che sembra fare da preludio ad un addio a breve.