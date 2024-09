Luka Jovic, attaccante del Milan, nei prossimi giorni dovrà prendere una decisione sul proprio futuro, se non vorrà perdere un anno della sua carriera. Come noto, infatti, il club rossonero aveva deciso, negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato, di lasciarlo partire. Non solo, perché c'era stata una comunicazione con il suo agente, Fali Ramadani, a cui era stato chiesto di cercargli una sistemazione. Questo, però, non è avvenuto, con pochissimi club che hanno bussato alla porta del Diavolo per il centravanti serbo. E in più quei pochi che si sono presentati hanno ricevuto il secco no del ragazzo.