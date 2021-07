Calciomercato Milan – Jovic alternativa a Giroud | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero punta sempre su Olivier Giroud. Luka Jovic del Real Madrid è l'alternativa

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul calciomercato del Milan. Il primo obiettivo per l'attacco è Olivier Giroud. L'attaccante ancora deve liberarsi dal Chelsea: Maldini lo prenderà solo nel caso in cui il francese riuscirà a far mantenere ai londinesi la parola data. Ricordiamo che Giroud ha già raggiunto un accordo con il Milan sulla base di un biennale da 4 milioni di euro più bonus. L'alternativa è Luka Jovic dal Real Madrid, che potrebbe arrivare in prestito visto gli ottimi rapporti tra i due club. Intanto il Milan non vuole farsi sfuggire Kessie. Le cifre del nuovo contratto.