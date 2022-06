Mercato Milan – Jorge Mendes vuole che Asensio lasci il Real Madrid

Marco Asensio, attaccante del Real Madrid, chiede più spazio. Jorge Mendes, il suo agente, vorrebbe portarlo via dalla Spagna

Marco Asensio, attaccante del Real Madrid, chiede più spazio. L'attaccante spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023 e le 'Merengues', per non perderlo a parametro zero, potrebbero decidere di cederlo in questa sessione di calciomercato. In Italia piace a Milan e Juventus, in Inghilterra a Newcastle ed Arsenal. Ma dalla Spagna arrivano importanti novità. Jorge Mendes, agente dello spagnolo, vorrebbe che il suo assistito lasciasse il Real Madrid. A riferirlo è la nota rete radiofonica 'Cadena SER'.

Futuro lontano da Madrid per Asensio

Marco Asensio ha giocato una stagione sottotono con il Real Madrid, segnando comunque 10 gol e contribuendo alla conquista della Liga. Molto bene ha fatto con la nazionale spagnola contro la Repubblica Ceca. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e i tifosi, sui social, hanno chiesto la presenza del calciatore al prossimo Mondiale in Qatar 2022. Le sue qualità sono note a tutti e le ha dimostrato in questi anni, ma Ancelotti lo ha relegato ad un ruolo secondario nell'ultima stagione. Proprio per questo, l'entourage di Asensio è già al lavoro per trovare una soluzione per l'attaccante esterno. Non è comunque escluso un rinnovo con il Real Madrid, anche se al momento appare improbabile.

Jorge Mendes e la società Gestifute stanno lavorando per liberarlo. L'obiettivo è chiaro: rinnovare il prima possibile o cambiare al più presto squadra. Milan e Juventus, in Italia, molto interessate; Arsenal e Newcastle in Premier League. L'ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione ostacola la trattativa con i rossoneri. Ma il Milan potrebbe avere in Ancelotti un alleato. Paolo Maldini lo conosce benissimo e potrebbero aprirsi spiragli per una clamorosa trattativa. Ma le ultime notizie che arrivano dalla Spagna lasciano quantomeno sperare.