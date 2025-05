Piovono conferme in merito all'interesse del Flamengo per Joao Felix, calciatore del Milan: ma lui ha fatto sapere che ...

Nelle ultimissime ore è emersa un'indiscrezione secondo cui il Flamengo avrebbe avviato le trattative con il Chelsea per l'innesto di Joao Felix , trequartista in prestito al Milan . Il primo a darne notizia era stato il giornalista brasiliano Vene Casagrande e, nella serata di ieri, lunedì 5 maggio, era arrivata la conferma di 'Sky'. Il portoghese, infatti, non ha mai trovato il feeling con i rossoneri e lascerà sicuramente il club al termine della stagione. Questo nonostante alcune prestazioni positive, come quella contro il Genoa , che però al momento rappresentano l'eccezione e non la regola.

Calciomercato Milan, Joao Felix al Flamengo? Contatti in corso: ecco la sua reale volontà

Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi di 'AS', prestigioso portale spagnolo. Secondo quanto riferito sarebbero effettivamente confermate le voci sull'interesse del Flamengo per Joao Felix. Sarebbe proprio l'allenatore Filipe Luis a volerlo fortemente. Il club rossonero vorrebbe fare del lusitano il leader della squadra e ci sarebbero già stati contatti con il suo entourage. L'idea sarebbe quella di prenderlo in prestito con obbligo di riscatto. Il Chelsea, da quanto si apprende, avrebbe accettato questa proposta, mentre il giocatore si sarebbe opposto, facendo sapere di non essere disposto a trasferirsi in questi termini.