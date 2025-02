Calciomercato Milan, Joao Felix: due strade per tenerlo in rossonero

Conceicao, come scrive 'Tuttosport', ha sempre spinto per avere Joao Felix al Milan. Due strade per trattenerlo in rossonero. Ecco le ultime

Emiliano Guadagnoli Redattore 8 febbraio - 11:00

Calciomercato Milan, i rossoneri sono stati parecchio indaffarati nelle ultime ore di mercato invernale. Il Diavolo, infatti, ha ceduto Bennacer e Okafor e chiuso con i colpi Joao Felix, Bondo e Sottil. Non solo, la dirigenza rossonera ha lavorato per altri colpi in entrata e in uscita. Zeroli è andato in prestito al Monza e Cuenca è passato al Genoa. Ecco le ultime novità sul nuovo arrivo portoghese.

Calciomercato Milan, Joao Felix può restare? Due opzioni per i rossoneri — Conceicao, come scrive 'Tuttosport', ha sempre spinto per avere Joao Felix al Milan e, grazie al lavoro diplomatico dell'ad Giorgio Furlani e del super-agente Jorge Mendes, il Milan ha il Chelsea ad aprire e poi ad accettare il prestito oneroso. La possibilità che il portoghese resti al Milan anche nelle prossime stagioni esiste, ma ci sarà da trattare con i blues e dipenderà anche dalle prestazioni di Joao Felix stesso. Anche arrivare al quarto posto sarà fondamentale per poterlo tenere in rossonero. Secondo il quotidiano le strade sono due: un prestito con obbligo di riscatto o una cessione a titolo definitivo. Da Milanello arrivano segnali incoraggianti relativamente ad un suo ambientamento totale e rapido alla realtà milanista.