Calciomercato Milan – Joao Felix, sogno o realtà? Il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Joao Felix, calciatore dell'Atletico Madrid, è il sogno del club rossonero. E' realizzabile?

Joao Felix sogno di calciomercato del Milan. Negli ultimi tempi il portoghese viene accostato con molta insistenza al club rossonero, che ci starebbe pensando. Ad alimentare i sogni dei tifosi ci ha pensato Rafael Leao. L'attaccante del Milan, infatti, ha ritwittato un messaggio di un utente in cui si vede un fotomontaggio con Joao Felix che veste la maglia rossonera. I due sono molto amici e chissà che Leao possa essere la carta giusta per arrivare al portoghese.

Il Milan , indipendentemente dal fatto se vincerà lo scudetto o meno, vuole essere protagonista nella prossima stagione anche in Champions League . Per farlo bisognerà alzare ulteriormente la qualità della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Da questo punto di vista è mancato sicuramente un trequartista in questa annata, visto che Brahim Diaz non è stato continuo nelle sue prestazioni e visto che Messias è stato impiegato quasi esclusivamente sulla fascia destra.

Detto questo, la cifra di 70 milioni chiesta dall'Atletico Madrid sembra davvero fuori portata in questo momento per il Milan. E' vero che la cessione a Investcorp o Redbird potrebbe cambiare le cose, ma in ogni caso si continuerà a stare molto attenti a far quadrare i conti e a rispettare il fair play finanziario. Va anche detto che la seconda partecipazione consecutiva in Champions League, unita all'aumento dei ricavi, potrebbe permettere al Milan di fare un investimento questo tipo, magari con la possibilità di fare un prestito con diritto di riscatto, stile Brahim Diaz. Insomma, al momento Joao Felix rimane un sogno. Ma a volte i sogni si avverano.