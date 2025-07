Calciomercato Milan, Javi Guerra si allontana? La mossa del Valencia ...

Javi Guerra, centrocampista del Valencia, continua ad essere un nome gettonato per il centrocampo del Milan. Dopo aver preso Samuele Ricci e Luka Modric, infatti, il Diavolo vorrebbe acquisire un terzo profilo in mezzo al campo e i nomi sondati sono fondamentalmente due. Da una parte proprio l'iberico, capitano della Spagna Under 21, dall'altra quello di Ardon Jashari, che ad oggi è quello più in pole position per una serie di fattori. In questa lista troverebbe spazio anche Granit Xhaka, che però sembra decisamente più lontano degli altri due. Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'El Chiringuito TV'.