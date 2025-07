Calciomercato Milan, Jashari vicino alla Juve? Svelato il retroscena

Tuttavia, è ormai noto che il Milan non sia l'unica squadra ad aver pensato a Jashari. È bastata una sola stagione con la maglia del Bruges - conclusa con il premio di miglior giocatore del campionato belga - per stregare mezza Europa. Sulle tracce del classe 2002 si sono mossi diversi club, tra cui il Borussia Dortmund , l' Aston Villa e il Nottingham Forest . Niente da fare: Ardon vuole solo il Milan.

Il suo arrivo in Italia pare abbastanza probabile, come lo è stato anche qualche mese fa. La destinazione precisa: Torino. Tuttosport rivela che Cristiano Giuntoli, ex DT bianconero, in inverno aveva trovato l'accordo con il Bruges per il trasferimento alla Juventus proprio di Jashari per un cifra intorno ai 35 milioni.