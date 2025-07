Calciomercato Milan: Jashari, muro del Bruges. La versione di Moretto

"Il Milan continua a tenere viva la pista Jashari e continua a lavorarci, è un pallino assoluto della dirigenza rossonera. Jashari è in attesa che questa situazione con il Bruges si sblocchi, vedremo insomma se poi il Milan deciderà di eventualmente fare un altro passo, perché ad oggi siamo ancora fermi a tutto quello che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi".

"L'ottimismo del Milan della scorsa settimana, dello scorso fine settimana è stato vano perché poi alla fine l'operazione non si è sbloccata. Sono successe determinate situazioni che hanno portato a questa fase di impasse, vedremo se per il Bruges la situazione può cambiare qualora il Milan dovesse fare un altro passo in avanti".