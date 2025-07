Calciomercato Milan, Jashari: conto alla rovescia partito. Le visite ...

Fa rumore, come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', l’esclusione di Jashari dalla lista dei convocati per il debutto in campionato: Bruges-Genk, oggi alle 18.30, si giocherà senza il centrocampista, grande obiettivo del calciomercato del Milan. Diventerebbe sempre più probabile il passaggio dello svizzero in rossonero. Jashari avrebbe pressato il Bruges per essere ceduto e il Milan avrebbe rilanciato offrendo 35 milioni di parte fissa e con una quota ridimensionata di bonus, arrivando così a soddisfare le richieste della controparte. La palla è tornata nella metà campo del Bruges che deve decidere se accettare la proposta rossonera.