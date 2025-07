Calciomercato Milan, Jashari come De Ketelaere? La situazione

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul possibile trasferimento di Ardon Jashari, classe 2002, dal Bruges al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Il Bruges, per ora, non molla: continua a non accettare le proposte del Milan (inclusa l'ultima) e spera sempre in qualche rilancio da parte dei club di Premier League che si erano interessati al centrocampista svizzero di origini macedoni.