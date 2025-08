Calciomercato Milan, Jashari atteso tra oggi e domani: i dettagli

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', Milan e Bruges sarebbero vicine a sbloccare del tutto la trattativa di calciomercato che riguarda Ardon Jashari . La svolta ieri dopo il colloquio tra il calciatore, il presidente del club belga, Bart Verhaeghe e il Ceo Bob Madou: il centrocampista avrebbe ribadito che non avrebbe accettato nessun’altra destinazione all'infuori del Milan. Jashari avrebbe messo il club belga spalle al muro, costringendo il Bruges a mantenere la parola che gli era stata data ovvero quella di cederlo di fronte a un’offerta record per il campionato belga. Il Milan avrebbe messo sul tavolo 33,5 milioni più altri 4,5 di bonus, dei quali 2 facili da raggiungere. Il club avrebbe di nuovo aumentato la parte fissa ieri, arrivando a 34 milioni. Sarà questa la cifra bonificata da via Aldo Rossi, se non ci saranno altri colpi di scena nelle prossime ore. Il dialogo tra le società ha avuto l’accelerata che i tifosi del Diavolo aspettavano e ieri sera era in corso lo scambio di mail per definire i bonus nei dettagli e le modalità di pagamento.

Secondo la rosea, la fumata bianca potrebbe arrivare già oggi. Jashari, si legge, non dovrebbe partire col Bruges per la sfida di Champions League contro il Salisburgo, ma dovrebbe restare in Belgio per aspettare il via libera per raggiungere il Milan. Potrebbe sbarcare in Italia già stasera o domani per sostenere le visite mediche e firmare un contratto di cinque anni da 2,5 milioni (a salire) più bonus. Come ricorda la rosea, la cessione di Reijnders è di fatto stata reinvestita per i colpi a centrocampo.