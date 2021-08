Calciomercato Milan – James Rodríguez vuole la Serie A. In rossonero?

Le ultime news sul calciomercato del Milan: James Rodríguez potrebbe lasciare l'Everton e, di fatto, si è proposto alle squadre italiane ...

Daniele Triolo

James Rodríguez, obiettivo del Milan per questo calciomercato estivo, si è proposto alle squadre italiane. Il fantasista colombiano, classe 1991, dalla scorsa stagione all'Everton, ha fatto presente la sua volontà in occasione di una diretta 'Twitch' di qualche sera fa. Lo ha ricordato 'Tuttosport' questa mattina in edicola.

"In che campionato mi piacerebbe giocare? Innanzitutto dove mi vogliono - ha esordito James Rodríguez, 6 gol e 9 assist in 26 gare tra campionato e coppe con i 'Toffees' nell'annata 2020-2021 -. Ho già giocato in tutti i campionati, mi manca l'Italia. La Serie A sarebbe una buona opzione, ma non so cosa succederà in futuro. Ho giocato in Portogallo, Spagna, Francia, Germania, qui in Inghilterra. Mi manca soltanto l'Italia. Sarebbe un record. Non so quanti giocatori l'hanno fatto, credo pochi".

Un messaggio di calciomercato, neanche tanto subliminale, che il Milan ha recepito, da parte di James Rodríguez. Ma che non suona come una novità, visto che il suo procuratore, Jorge Mendes, da tempo lo ha proposto a Paolo Maldini e Frederic Massara. L'Everton non considera più indispensabile il trequartista sudamericano e, di fatto, lo ha messo sul mercato. Il Diavolo potrebbe fare un pensierino al numero 19 della squadra della Merseyside, ma ad una condizione.

Ovvero, che James Rodríguez, per vestire la maglia del Milan in questo calciomercato estivo 2021, si abbassi notevolmente l'ingaggio. L'Everton, infatti, gli riconosce ben 7 milioni di euro netti a stagione. Servirebbe uno sforzo, da parte del ragazzo, magari spalmare il suo stipendio su due o tre stagioni, per rientrare nei parametri dei 4 milioni di euro netti a stagione che può garantire il club di Via Aldo Rossi.