Calciomercato Milan – James Rodríguez si abbasserebbe lo stipendio

Le ultime news sul calciomercato del Milan: James Rodríguez, accostato ai rossoneri, vuole lasciare l'Everton e la Premier League inglese

Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, tra l'altro, il nuovo manager dell'Everton, lo spagnolo Rafa Benítez, sarebbe stato chiaro con James Rodríguez, spiegandogli come per lui non ci sia spazio nel progetto tecnico della sua squadra. Il procuratore dell'ex funambolo di Porto, Monaco, Real Madrid e Bayern Monaco, il potente Jorge Mendes, è dunque al lavoro per trovare una sistemazione al suo assistito. E lo avrebbe proposto anche al Milan, ben consapevole di come i rossoneri stiano cercando un giocatore in quella posizione di campo per sostituire Hakan Calhanoglu.