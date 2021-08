Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “James Rodríguez è cedibile”

James Rodríguez al Milan in questa sessione di calciomercato? Possibile, in base alle informazioni in possesso dei colleghi britannici

Daniele Triolo

Il Milan può prendere James Rodríguez in questa sessione di calciomercato. Almeno questo è quello che ha riferito il 'Daily Mail'. Il fantasista colombiano, classe 1991, non rientrerebbe, infatti, nei piani di Rafa Benítez, nuovo manager dell'Everton e, pertanto, può lasciare le 'Toffees' quest'estate.

Dopo la partenza di Carlo Ancelotti, tornato al Real Madrid, James Rodríguez è stato offerto praticamente ovunque in Europa. Il Milan, per il 'Daily Mail', sarebbe la destinazione più probabile dell'ex calciatore proprio delle 'Merengues', nonché del Bayern Monaco, del Monaco e del Porto.

A patto, però, che il club di Via Aldo Rossi possa coprire l'ingaggio di James Rodríguez, che, per il tabloid britannico, è di 220mila sterline lorde a settimana, pari a 257mila euro lordi a settimana. Ovvero, 12 milioni di euro annui, 6 netti. Anche il Porto, dove il numero 19 dell'Everton ha giocato per tre stagioni, dal 2010 al 2013, ha mostrato interesse.

James Rodríguez, dal canto suo, ha fatto sapere che andrà soltanto in un club che lo farà sentire desiderato. Per il 'Daily Mail', tra le squadre contattate dal suo agente, Jorge Mendes, per offrire il cartellino del trequartista sudamericano, anche Atlético Madrid e Napoli. Milan, ecco la strategia per prendere il nuovo trequartista >>>