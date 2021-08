Calciomercato Milan – James Rodríguez opzione ‘low cost’: il motivo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: James Rodríguez, trequartista colombiano, tra i candidati rossoneri per il post Hakan Calhanoglu

Il Milan , che cerca un trequartista in questa sessione di calciomercato , può prendere James Rodríguez a condizioni economiche favorevoli. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola.

Il fantasista colombiano dell' Everton , classe 1991 , è infatti ai margini del progetto tecnico del nuovo manager delle 'Toffees', lo spagnolo Rafa Benítez . Potrebbe dunque approdare in rossonero con un esborso economico davvero ridotto per il suo cartellino.

Un po' per via della scadenza ravvicinata del contratto ( 30 giugno 2022 ) del 'Bandito' sudamericano, un po' grazie ai buoni uffici del suo procuratore Jorge Mendes presso le due società.

James Rodríguez, che ha dichiarato recentemente come gli piacerebbe giocare nella Serie A italiana, si taglierebbe e spalmerebbe l'ingaggio per giocare in una squadra come quella rossonera.