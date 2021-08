Calciomercato Milan – James Rodriguez non è un obiettivo rossonero | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: James Rodriguez non è un obiettivo di Maldini e Massara. Ecco cosa abbiamo scoperto

Negli ultimi minuti si è parlato di James Rodriguez, come prossimo colpo di calciomercato del Milan. La notizia è stata lanciata da ESPN, insieme a Marca. Maldini e Massara avrebbero trovato l'accordo con l'Everton, che ha un contratto in scadenza con gli inglesi nel 2022. Secondo però quando appreso dalla nostra redazione, non c'è nulla di concreto. Il colombiano non è un obiettivo di calciomercato del Milan e dunque non vestirà la maglia rossonera. Milan, è in arrivo Yacine Adli. Segui con LIVE la sua giornata.