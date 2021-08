Calciomercato Milan – James Rodriguez, Mendes spinge per l’acquisto

Le ultime sul calciomercato del Milan: Jorge Mendes spinge per il trasferimento di James Rodriguez in rossonero

Il Milan, come viene riportato da Tuttosport, continua a ricercare un trequartista. Tra i nomi possibili c'è quello di James Rodriguez, in uscita dall'Everton. Secondo il quotidiano torinese, Jorge Mendes starebbe spingendo per il suo trasferimento al Milan. Maldini e Massara devono sciogliere qualche dubbio: l'ingaggio elevato e soprattutto i diversi infortuni che hanno condizionato il giocatore negli ultimi tempi. Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Milan Tv: ecco le sue parole.