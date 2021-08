Calciomercato Milan – James Rodriguez ad un passo dai rossoneri | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: James Rodriguez sarebbe molto vicino a vestire la maglia rossonera. Ecco le novità

Colpo di calciomercato del Milan. Il club rossonero sarebbe molto vicino a James Rodriguez. E' questa l'indiscrezione lanciata da ESPN negli ultimi minuti. Maldini e Massara avrebbero trovato l'accordo con l'Everton, che ha un contratto in scadenza con gli inglesi nel 2022. Anche Marca scrive del possibile approdo del colombiano in rossonero. James Rodriguez, sempre secondo quanto scritto da ESPN, verrà annunciato nella giornata di domani.Milan, è in arrivo Yacine Adli. Segui con LIVE la sua giornata.