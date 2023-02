Calciomercato Milan – Isco, ritorno di fiamma? Lui si propone in Italia

Ricordate Isco? Il fantasista spagnolo ex Real Madrid, dopo l'ultima esperienza con la maglia del Siviglia, oggi è un calciatore svincolato, alla ricerca di una nuova sistemazione. Una situazione abbastanza sorprendente la sua, visto che si tratta comunque di un giocatore giovane (ha 30 anni), con una qualità indiscutibile ma che non riesce a trovare un nuovo club dove mettersi in evidenza. In realtà le ultime due stagioni al Real dovevano rappresentare un campanello d'allarme, considerato che non era più un titolare inamovibile. Segno probabilmente di una scarsa condizione fisica e poca applicazione alla causa, cosa che gli ha consentito di non godere più la fiducia dei 'blancos' e poi di quella del Siviglia, che ha deciso di rescindere anticipatamente il contratto dell'ex Malaga. Insomma, oggi Isco rappresenta un'occasione di mercato dopo il suo mancato trasferimento a gennaio all'Union Berlin.