Calciomercato Milan – Isco possibile colpo a zero l’anno prossimo

Il Milan potrebbe già portarsi avanti sul calciomercato, puntando a Isco a parametro zero la prossima estate. Ecco tutte le ultime.

Stefano Bressi

Il calciomercato è appena finito e il Milan è stato molto attivo, anche se alla fine Isco non è arrivato. Lo spagnolo classe 1992 è stato un obiettivo per tanto tempo, ma alla fine non si è trovata l'intesa economica con il Real Madrid. Gli spagnoli chiedevano 18 milioni per lasciarlo andare con un anno di anticipo, mentre il Milan voleva necessariamente il prestito o comunque un colpo a costo zero. Così ha deciso di puntare su altri obiettivi.

Ai tifosi è rimasto un po' l'amaro in bocca: si aspettavano il grande colpo e così alla fine non è stato. Probabilmente anche i dirigenti avevano altri piani o comunque altre preferenze. Isco era sicuramente un profilo che piaceva moltissimo. Ma non è detto che alla fine non se ne faccia proprio nulla...

Isco, infatti, è rimasto al Real Madrid. Il suo contratto, però, è come già ricordato in scadenza tra un anno. Secondo quanto riferiscono i media spagnoli, l'ostacolo vero per Isco al Milan è stato l'ingaggio molto alto. Sempre dal Real, il Milan aveva messo nel mirino anche Dani Ceballos, spagnolo classe 1996, e Luka Jovic, attaccante serbo classe 1997. Il primo era valutato 23 milioni, ma l'infortunio ha frenato tutto; per il secondo non si è trovato l'accordo col club. Così ora tutti e tre sono a disposizione del club della capitale spagnola.

Essendo però Isco in scadenza di contratto e con il rinnovo molto difficile, significa che si svincolerà a parametro zero. Ecco perché, così, il Milan potrebbe tornare a pensarci l'anno prossimo, senza costi del cartellino. Isco, dunque, potrebbe essere ancora un'opportunità per i rossoneri. Intanto ecco tutti gli svincolati, qualcuno potrebbe interessare >>>