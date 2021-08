Calciomercato Milan – Isco pista sempre viva: ipotesi scambio

Il Milan vuole un trequartista in questa sessione di calciomercato. Il nome di Isco è sempre seguito: ipotesi scambio con il Real Madrid

Il Milan vuole un trequartista in questa sessione di calciomercato. Il nome di Isco è sempre seguito: ipotesi scambio con il Real Madrid. Come riportato dal portale iberico 'fichajes.net', i Blancos hanno messo gli occhi su Alessio Romagnoli. Il centrale e capitano rossonero non ha ancora rinnovato il contratto. Gli spagnoli vogliono rifare il look alla difesa e la cessione di Sergio Ramos al PSG lo dimostra.