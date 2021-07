Calciomercato Milan – Isco, nessuna trattativa. Ma i tifosi sognano …

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Isco, fantasista del Real Madrid, accende la fantasia dei sostenitori rossoneri. Il punto

Il Milan, come noto, cerca un trequartista in questo calciomercato estivo. Le voci su Isco, nelle ultime ore, si sono fatte sempre più insistenti. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha rivelato come qualche sondaggio dei rossoneri sul fantasista andaluso del Real Madrid ci sia effettivamente stato.