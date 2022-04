Calciomercato Milan – Isco lascia il Real Madrid ma rimane in Spagna

Il futuro di Isco è lontano dal Real Madrid: il Milan resta alla finestra per il prossimo calciomercato ma l'attaccante resterà in Spagna

L'estroso trequartista non rientra nei piani di Carlo Ancelotti e saluterà il Real a zero nella prossima finestra di calciomercato. Secondo Sport.es però, avrebbe già scelto la sua prossima destinazione.

Sarebbe infatti molto vicino l'accordo con il Betis Siviglia, squadra per altro fresca di vittoria della Coppa del Re. A gennaio Isco aveva rifiutato le avance della Fiorentina e, al 99%, non sarà fra i possibili colpi del Milan per il prossimo anno. Milan, due top player dalla Bundesliga? Le ultime news di mercato >>>