Calciomercato Milan – Isco la prima scelta, Sabitzer l’alternativa

Contatti continui con il Real Madrid per Isco, che è la prima scelta per la trequarti. L'alternativa è Sabitzer. Ecco tutte le ultime.

Il Milan si prepara a giocare la Champions League in questa stagione e il calciomercato dovrà essere all'altezza. Bisogna innanzitutto rinforzare la trequarti e si cerca un profilo che abbia esperienza europea e grande qualità. Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi su Sport Mediaset, la prima scelta sarebbe Isco. Lo spagnolo classe 1992 è in scadenza di contratto con il Real Madrid, con cui i contatti sono continui. Carlo Ancelotti gli ha già comunicato che non rientra nel progetto. Il Milan ci lavora e il costo è di circa 18 milioni, ma il giocatore dovrebbe tagliarsi l'ingaggio, al momento da 8 milioni. La prima alternativa è Marcel Sabitzer, austriaco classe 1994 del RB Lipsia. Anche lui in scadenza, potrebbe però costa 42 milioni, con i tedeschi che non fanno sconti. Intanto oggi sarà il giorno di Tonali: le ultime >>>