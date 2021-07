Calciomercato Milan – Isco, il Real Madrid vuole monetizzare

Il Milan ha messo nel mirino Isco per questo calciomercato. Il Real Madrid però vorrebbe monetizzare molto. Ecco le ultime news.

Continua il calciomercato e il Milan continua a cercare il nuovo trequartista, con Isco che è uno dei nomi più caldi tra i tanti accostati ai rossoneri. Il fantasista spagnolo classe 1992 del Real Madrid ha il contratto in scadenza tra un anno e per questo può rappresentare una grande occasione. Isco è di fatto sul calciomercato e il Milan vuole approfittarne. Secondo quanto riferisce Tuttosport stamattina in edicola, ci sarebbero già stati i primi contatti tra i club. L'operazione, però, è tutt'altro che semplice. I Blancos vorrebbero infatti monetizzare dalla cessione di Isco. La valutazione è di circa 18 milioni. Tanti, considerando anche l'ingaggio. Intanto oggi sarà il giorno di Tonali: le ultime >>>