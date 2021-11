Calciomercato Milan – Isco idea ancora valida, ma c’è un triplo ostacolo

Isco continua a essere un obiettivo di calciomercato del Milan, ma per il calciatore del Real Madrid ci sono due ostacoli.

Isco, come detto, è un nome sempre validissimo. Piace da tempo e ha il contratto in scadenza a fine stagione. Ciò significa che potrebbe arrivare a zero tra qualche mese. Lo spagnolo classe 1992 continua ad avere poco spazio al Real Madrid e già a gennaio potrebbe essere ceduto, magari a zero svincolandolo anticipatamente ed evitando di pagare lo stipendio. I tempi in cui il club madrileno lo bloccava con una clausola da 700 milioni sono molto lontani. Secondo quanto riferisce todofichajes.net, il Milan non ha mai smesso di pensarci e quindi potrebbe tornare all'assalto a gennaio, così da portare qualità ed esperienza in squadra. Sembra però che il Milan non sia il solo interessato... È infatti molto più probabile che Isco resti in Spagna, dove piace al Siviglia, al Valencia e alla Real Sociedad, che sono in vantaggio. Rinnovo Romagnoli sempre più complicato: il Milan studia una soluzione low cost per sostituirlo