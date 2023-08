Calciomercato Milan – Ala destra, Isaksen ora è vicino alla Lazio

Continuano ad arrivare nuovi giocatori in questa Serie A dove i colpi di calciomercato sono sempre all'ordine del giorno. L'ultima trattativa che, a quanto pare, è vicina alla fumata bianca è quella che dovrebbe portare alla Lazio un nuovo esterno offensivo. Si tratta di un giocatore, in precedenza accostato anche al Milan , il cui nome è Gustav Isaksen .

Calciomercato Milan, Isaksen ha scelto la Lazio: accordo a 12 milioni

Secondo quanto riportato da Manuel Baiocchini di Sky Sport, la Lazio potrebbe chiudere per Isaksen lunedì per circa 12 milioni. Sul danese classe '01 vi erano anche il Milan e l'Atalanta. Per i rossoneri, però, era soltanto un'alternativa a Samuel Chukwueze, operazione di calciomercato poi andata a segno. Così si è inserita la Lazio che, dopo aver incassato i soldi di Milinkovic-Savic ha potuto fare la prima offerta. Le parti sembrano essere d'accordo, manca solo l'ufficialità prima che l'attaccante danese autore di 33 reti in 136 partite faccia la sua prima esperienza lontano dalla nazione in cui è cresciuto. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, capitolo cessioni, rivoluzione in vista?