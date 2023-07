Calciomercato Milan – Isaksen piace alla Lazio: chieste info sul danese

In questa sessione di calciomercato, il Milan è interessato all'esterno danese Gustav Isaksen: nella trattativa si è inserita anche la Lazio

La Lazio non ha intenzione di starsene ferma in questa sessione di calciomercato. Dopo aver quasi acquistato Valentin Castellanos, ha chiesto diverse informazioni anche per l'esterno offensivo danese Gustav Isaksen.